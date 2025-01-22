Парадоксальный фактор: в России есть надежда на снижение инфляции в 2025 году

Есть надежда на снижение темпов инфляции в 2025 году, если ЦБ РФ не продолжит жесткую кредитно-денежную политику. Это звучит парадоксально, но так устроена российская экономика, сообщил РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

По его словам, данная закономерность была выявлена еще в 1994 году и подтверждалась за прошедшие 30 лет не раз.

«Если предприятия почувствуют улучшение кредитных условий, они нарастят инвестиции в расширение производства, возрастет конкуренция дешевеющих товаров и инфляция снизится», — подчеркнул экономист.

Есть надежда, что данный процесс будет стимулирован за счет роста объемов государственной поддержки промышленности по всем линиям, начиная от Фонда развития промышленности и до национальных проектов, заявил Толкачев. Но надежда слабая, так как это поддержка сильно бюрократизирована и невелика в абсолютных размерах, добавил он.