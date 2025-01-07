Овчинский: в 2024 году в Москве построили и обновили 14 объектов культуры

За первый квартал прошлого года в Москве возвели 8 новых объектов культуры, среди которых четыре центра культурно-просветительской работы и два музейных комплекса. Кроме того, было отремонтировано 6 зданий, используемых для культурного отдыха, сообщил министр Правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Значительная доля финансирования строительства и реконструкции культурных центров и комплексов обеспечивается частными инвестициями.

«В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, в том числе культурно-просветительского и досугового назначения. Так, в прошлом году возвели музей искусств на бульваре Братьев Весниных в Даниловском районе площадью 13,8 тыс. кв. м. Также в этом году завершена масштабная реконструкция шести советских кинотеатров. Они стали современными многофункциональными центрами сети „Место встречи“», — уточнил Овчинский.

Помимо этого, в прошлом году в Москве состоялось открытие памятника Михаилу Ульянову в Михайловском саду, а также завершилось строительство масштабного музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, занимающего свыше 35 тыс. кв. м.

Частные инвестиции привлекаются для переоборудования некоторых зданий под современные нужды. Так, например, была проведена реконструкция в ЦАО бывшей творческой мастерской, перепрофилированной в 2024 году под мастерскую балетной школы.