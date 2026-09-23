Отказ от нефти из России усилил зависимость ЕС от морских поставок

По данным Международного энергетического агентства, в ноябре 2021 года европейские страны Организации экономического сотрудничества и развития получали из России около 4,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки — 34% нефтяного импорта. К августу 2022 года поставки российской нефти в ЕС и Великобританию сократились примерно на 880 тыс. баррелей в сутки, а импорт из США вырос примерно на 400 тыс. баррелей. К концу 2022 года российская Urals стоила на 30–40 долларов за баррель меньше европейских эталонных сортов, отметил Барановский.

«Сегодня слабость этой модели становится особенно заметной на фоне проблем с поставками из Саудовской Аравии. Показателен пример Польши: государственная Orlen получает около 40% перерабатываемой нефти от Saudi Aramco и после сокращения саудовских поставок была вынуждена искать альтернативное сырье в Северном море, США, Казахстане, Алжире и Гайане», — пояснил политолог.

По словам Барановского, трубопровод «Восток — Запад» позволяет Саудовской Аравии направлять до 7 млн баррелей нефти в сутки к терминалам Красного моря. Доставка нефти из Персидского залива через Суэц к европейскому нефтяному хабу Амстердам — Роттердам — Антверпен занимает около 19 дней, а путь в обход Африки — около 35. Это увеличивает расходы на перевозку, топливо и страхование. При этом Россия и Саудовская Аравия продолжают взаимодействовать в рамках ОПЕК+.

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