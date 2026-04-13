Отечественные белые масла закрыли треть потребностей российского рынка в 2025 году

«Газпром нефть» опубликовала итоги деятельности за 2025 год, который завершился с рекордными объемами добычи углеводородов и выпуска нефтепродуктов. В том числе укрепила свое лидерство на рынке смазочных материалов.

В 2025-м предприятие «Газпромнефть — смазочные материалы» начало промышленное производство белых масел, используя исключительно отечественное сырье. За год компания увеличила выпуск данной высокотехнологичной продукции в десять раз, что позволило на треть удовлетворить спрос внутри страны.

Совместно с одним из ведущих российских автомобильных дилеров была организована сеть автосервисов под объединенным брендом «G-Energy Service РОЛЬФ». На данный момент функционируют три центра техобслуживания — в Самаре, Новосибирске и Уфе. В перспективе — расширение этой сети премиальных СТО до сотни точек в различных регионах России.

Продукция компании неизменно оказывается среди лауреатов и призеров конкурса «100 лучших товаров России». По результатам прошлого года в перечень попали моторные, трансмиссионные и гидравлические масла, обладающие улучшенными характеристиками и расширенными эксплуатационными свойствами, а также комплексная литиевая смазка, применяемая для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и экстремальных нагрузок.

Ключевым вектором стратегического роста компании остается подготовка и усиление кадрового потенциала отрасли. В 2025 году компания подписала соглашение о партнерстве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого — одним из крупнейших технических вузов страны. На базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета был создан экспертно-диагностический центр для промышленного оборудования и транспорта — G-Profi Expert Center. Предприятие также запустило программу продолжительных стажировок для студентов средних профессиональных учебных заведений Московского региона на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине. Аналогичная программа, действующая на Омском заводе смазочных материалов, была расширена до пяти вузов и колледжей Омской области.

«По итогам 2025 года „Газпромнефть-СМ“ расширила линейку продукции и укрепила позиции на рынке. Ключевым событием стал промышленный запуск отечественного производства белых масел — технологический прорыв, который позволил повысить технологический суверенитет критически важных отраслей российской экономики. Признанием высокого уровня наших масел стало включение сразу нескольких позиций в федеральный рейтинг „100 лучших товаров России“. Параллельно мы последовательно инвестируем в развитие кадрового потенциала отрасли, формируя новую инженерную школу совместно с вузами и колледжами. Все это позволяет компании сохранить лидирующие позиции на рынке смазочных материалов и задавать новые стандарты технологического развития отрасли», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.