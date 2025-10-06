От курятины до крольчатины: как изменились цены на мясо за год

сегодня в 12:27

Анализ изменения цен на различные виды мяса разных производителей в федеральных и региональных торговых сетях городов России позволяет сделать вывод, что стоимость курятины, свинины, говядины, индейки и крольчатины показала позитивную динамику, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

За год, с сентября 2024, цены на мясо изменились следующим образом:

курятина (1кг) +6,3%, средний ценник — 357,6 руб.

свинина (1кг) +13,2%, средний ценник — 513,1 руб.

говядина (1кг) +19,6%, средний ценник — 1048,9 руб.

индейка (1кг) +11,5%, средний ценник — 564,3 руб.

крольчатина (1кг) +2,4%, средний ценник — 837,4 руб.

В исследовании сервиса представлены средние цены без учета акционных предложений на мясо в торговых сетях городов России.

Ранее стало известно, что среди фруктов сильнее всего за год подорожали нектарины, хурма, сливы и яблоки.

