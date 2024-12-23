Ослабление рубля позволило банкам России заработать 140 млрд

Банковский сектор России установил новый исторический максимум в период ослабления рубля, заработав 140 миллиардов, сообщает РБК со ссылкой на Центробанк.

Согласно данным ЦБ, банковский сектор получил значительную прибыль в 140 миллиардов рублей благодаря переоценке валютных активов. Это произошло на фоне серьезного падения курса рубля, особенно заметного в конце ноября, когда США ввели масштабные санкции против более 50 финансовых организаций, включая Газпромбанк.

Предыдущий рекордный показатель валютной переоценки был зафиксирован в августе, когда банки заработали 136 миллиардов рублей из-за снижения курса рубля на 5% к доллару и 7% к евро.

За первые девять месяцев 2024 года общий доход от валютной переоценки составил 327 миллиардов рублей. Ноябрьский результат существенно превысил октябрьский показатель в 23 миллиарда рублей, что связано с резким падением курса рубля на 9,9% по отношению к доллару.

Прибыль банковского сектора в 2024 году ожидалась в диапазоне 3,5-3,8 триллиона рублей. Однако банки превзошли эти ожидания, заработав 3,63 триллиона рублей. Этот показатель также превысил предыдущий рекорд, установленный за весь 2023 год, когда прибыль составила 3,3 триллиона рублей.