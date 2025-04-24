Ослабление доллара усиливает привлекательность ВТС как инструмента хеджирования

Аналитики заметили бычий импульс на крипторынке и возврат биткоина к росту

Биткоин демонстрирует признаки разворота на фоне растущей корреляции с золотом, которое обновляет максимумы на фоне геополитической напряженности в мире. В мае биткоин может закрепиться выше 90 тыс. долларов, сообщили РИАМО аналитики.

По словам главного аналитика Bitget Research Райана Ли, в ближайшие недели биткоин может попытаться прорвать сопротивление в районе 90 тыс. долларов.

«Сильный объем и техническое подтверждение от прорыва нисходящего клина предполагают потенциальную проверку сопротивления 90 тыс. долларов, при этом макрофакторы, такие как ослабление доллара и растущая корреляция с золотом, усиливают привлекательность BTC как инструмента хеджирования», — отметил аналитик.

По его словам, о развороте тренда свидетельствуют также рост притока капитала в спотовые ETF и замедление продаж монет майнерами после произошедшего весной 2024 года халвинга в сети биткоина.

Присутствие на рынке спотовых биткоин ETF и приток институционального капитала через них поддерживают курс биткоина в периоды ослабления и не дают ему упасть ниже 80 тыс. долларов, а ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики в США летом 2025 года дает повод криптоинвесторам надеяться на повышение привлекательности рисковых активов, считает СЕО Tehnobit Александр Пересичан.

«На фоне обострения тарифных противоречий, сохраняющейся инфляционной неопределенности и отсутствия четких ориентиров со стороны ФРС в части смягчения денежно-кредитной политики интерес инвесторов к рисковым активам остается сдержанным. У рынка по-прежнему нет устойчивых драйверов для роста», — заявил эксперт.

Что касается Ethereum, то пока аналитики не видят триггеров к его росту. По словам Ли, технические индикаторы графика цены на ETH остаются нейтральными.

«Хотя долгосрочные фундаментальные факторы, такие как стейкинг и модернизация сети, остаются конструктивными, краткосрочная динамика цен, вероятно, останется сдержанной без нового катализатора», — пояснил Ли.

Сейчас ETH торгуется в диапазоне 1520 и 1700 долларов, а по отношению к биткоину ETH упал до многолетних минимумов. Для разворота тренда необходим прорыв уровня 2000 долларов, что сейчас выглядит маловероятным, добавил Пересичан.