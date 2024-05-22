Оборот розничной торговли Ленинского округа вырос почти на 17%

Согласно мониторингу социально-экономического положения объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями Ленинского городского округа за первый квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 17% и составил 32 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

В объеме отгруженной продукции лидерами роста выступили обрабатывающие производства — 13,1 млрд рублей (+19,5%) и строительство — 3,1 млрд рублей (рост в 1,6 раза).

Оборот розничной торговли составил 32 млрд рублей, что на 16,9% выше показателей аналогичного периода 2023 года. Доля онлайн-торговли в общем объеме розничной торговли составила 16,9%.

По итогам января — февраля текущего года среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий Ленинского городского округа составила 112,2 тыс. рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 26,5%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тысяч человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.