По итогам первого полугодия оборот обрабатывающих производств Подмосковья достиг 3,5 трлн рублей. Это на 15% больше, чем показатель первого полугодия 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Производители региона обеспечивают рынок широким ассортиментом продукции — от товаров массового потребления до специализированных высокотехнологичных изделий. Диверсификация экономики Подмосковья способствует устойчивым доходам бюджета, стимулирует развитие инновационных технологий и создает высококонкурентные рабочие места в приоритетных отраслях.

По результатам первого полугодия 2025 года оборот обрабатывающей промышленности Московской области составил 3,5 триллиона рублей, увеличившись на 15% относительно соответствующего периода прошлого года. Почти 22% этого объема — 754 млрд рублей — сформировала пищевая промышленность.

Значительную долю в отраслевом обороте занимают производители готовых металлических изделий. Они обеспечили 600 млрд рублей, или более 17% совокупного объема. На предприятия, выпускающие химическую продукцию, пришлось 230 млрд рублей, или 7% оборота; неметаллическую минеральную продукцию — 222 млрд рублей, или 6,4% оборота; резиновые и пластмассовые изделия — 204 млрд рублей, или 6% оборота обрабатывающих производств Подмосковья.

Лидерами роста в первом полугодии стали производители кожи: их оборот увеличился в 2,4 раза до 26 млрд рублей. Высокотехнологичные компании, выпускающие компьютеры, электронику и оптику, показали рост в 1,6 раза до 149 млрд рублей. Производители одежды нарастили оборот в 1,4 раза — до 40 млрд рублей. Аналогичный рост (в 1,4 раза) показали предприятия по производству транспортных средств и оборудования, чей оборот достиг 122 млрд рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.