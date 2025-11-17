Оборот электронной торговли в Подмосковье составляет 765 млрд рублей

«Доля Подмосковья в общем товарообороте электронной торговли по стране составляет 9%. Это 765 млрд рублей по итогам прошлого года. Учитывая растущее влияние электронной торговли в экономике, сегодня крайне важно, чтобы развитие таких площадок шло в рамках закона, чтобы все участники электронной торговли были защищены во всех аспектах. Покупатели от подделок, партнеры от неправомерных обязательств, в сфере должен эффективно работать трудовой кодекс и соблюдаться финансовая дисциплина», — подчеркнула зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она поддержала подписание меморандума о добросовестных практиках цифровых платформ, который подписали три ведущих маркетплейса страны — Wildberries, Ozon и Авито, отметив запрос отрасли на саморегулирование.

Вместе с тем, зампред напомнила, что Московская область уже давно поддерживает развитие электронного ритейла. В регионе уже четыре года работает программа субсидирования затрат на маркетплейсы. Получателями поддержки на общую сумму свыше 245 млн рублей уже стали более 700 заявителей.

Сейчас в Подмосковье запускаются новые программы поддержки производителей роботов, которые в том числе, будут выпускать и роботов для логисческих центров.

«Маркетплейсы уже поменяли потребительский рынок и стали одним из ключевых драйверов развития логистики. Сегодня порядка 40% распределительных центров Подмосковья занимают площадки, работающие в электронной торговле. Еще около 800 тыс. кв. метров новых распределительных центров для электронной торговли строятся в области прямо сейчас. Роботизация этих центров обеспечит высокую эффективность их работы, а также позволит снизить давление кадрового вопроса на отрасль. Поэтому роботизация таких площадок — это будущее логистики», — считает Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.