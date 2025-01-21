Объем инвестпроектов Рузского округа составил 4,4 млрд рублей

На правительственном совещании, которое провел в режиме видеоконференции губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, была обсуждена работа центра содействия строительству (ЦСС) в части реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.

«Центр содействия строительству Московской области создан с целью оказания реальной помощи инвестору, оперативного решения возникающих проблем и сокращения сроков реализации инвестпроекта. Таким образом, в регионе создаются комфортные условия для ведения бизнеса, — сообщил глава муниципалитета Николай Пархоменко в своем Телеграм-канале. — Согласно действующему механизму, инициатор проекта заходит в ЦСС самостоятельно, каждый проект сопровождают менеджеры, вплоть до разрешения на строительство, а мы в свою очередь контролируем ход реализации через специально созданную информационную систему.

На территории Рузского муниципального округа в прошлом году через ЦСС сопровождалось 109 проектов, в том числе по льготным программам импортозамещения «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль», из них 23 уже завершены. Общий объем инвестиций по всем проектам составляет 4,4 млрд рублей. В результате реализации для жителей округа будет создано свыше 1,1 тыс. новых рабочих мест».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.