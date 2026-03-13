ОАЭ теряют около 1 млрд долларов в день из-за иранских атак

Объединенные Арабские Эмираты потеряли от 15 до 25 млрд долларов за первые 14 дней конфликта в Иране. Также страна продолжит терять около 1 млрд долларов в день, если интенсивность атак сохранится, сообщает Mash .

Так, 10-15 млрд долларов из этой суммы — это убытки закрытых аэропортов Дубая и Абу-Даби. По оценкам экспертов, они теряют около 1 млн долларов в минуту. Авиакомпании Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways уменьшили число рейсов в 1,5–2 раза. Более 70% полетов лайнеров в ОАЭ, Катар и Бахрейн были отменены.

Миллиардные убытки наблюдаются и из-за падения фондового рынка: биржи приостановили торги на два дня, после чего открылись с падения на 5%.

Кроме того, подорван статус ОАЭ как глобального логистического узла. Из-за ракетных угроз Ирана с перебоями работает крупнейший в регионе порт Джабаль-Али. Еще перекрыт Ормузский пролив, это решение заблокировало большую часть нефтяного экспорта Дубая. Как считают аналитики, ВВП Эмиратов может упасть до 1-2% с нынешних 4-5%.

От 50 до 100 млн долларов страна потратила на военные расходы. В основном это перехват и сбитие около 1,6 тыс. иранских БПЛА, 275 баллистических и 15 крылатых ракет. По сведениям специалистов, на каждый доллар, который был потрачен Ираном на «Шахед», ОАЭ тратит 20-28 долларов, чтобы перехватить дрон.

Около 300 млн долларов в день теряет туротрасль страны, по сведениям WTTC. Это происходит из-за атак по отелям «Бурдж-эль-Араб», небоскребу «Бурдж-Халифа», острову Пальма Джумейра.

По прогнозам в этом году эмираты не досчитаются примерно 35 млн туристов из-за рубежа, что грозит потерей около 56 млрд долларов. Сегодня стоимость проживания в отелях и аренды уменьшены на 40%. Туркомпании заманивают и удерживают путешественников бонусами и бесплатными посещениями достопримечательностей в ОАЭ, но и такой подход не спасает.

При сохранении действующей интенсивности конфликта на Ближнем Востоке ОАЭ продолжит терять от 800 млн до 1,2 млрд долларов ежедневно. Из них 400–600 млн долларов — авиаотрасль, 200–300 млн долларов — туризм, 100–150 млн долларов — финансовый сектор и недвижимость, 50–100 млн долларов — расходы на ПВО, а также 50–150 млн долларов — отток капитала.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Тот атаковал в ответ, в том числе военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. С начала конфликта территория ОАЭ тоже подвергается атакам Ирана. В некоторых странах закрыто воздушное пространство.

