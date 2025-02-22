ОАЭ планирует наращивать инвестиции в российскую экономику

Госминистр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди заявил, что Абу-Даби намерен наращивать объем инвестиций в экономику России, сообщает ТАСС .

«Отношения между нашими странами развиваются очень быстро. Я уверен, что благодаря сотрудничеству и соглашениям мы пойдем еще дальше в плане инвестиций», — сказал министр на ярмарке «Сделано в России» в столице ОАЭ.

Он добавил, что ОАЭ осуществляют значительные инвестиции в экономику России, исчисляемые миллиардами долларов. Российская экономика предоставляет широкие перспективы для развития, поэтому Абу-Даби продолжит наращивать объем инвестиций.

В ярмарке «Сделано в России», которая проходит в Абу-Даби до 25 февраля, принимают участие около 80 компаний из разных регионов РФ.

Ранее Россия и ОАЭ подписали межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения на доходы, капитал, а также недопущении избегания и уклонения от налогов. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, подписание соглашения стало важным событием.