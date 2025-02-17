РФ и ОАЭ отказались от двойного налогообложения на доходы и капитал

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Минфин: Россия и ОАЭ подписали соглашение об отказе от двойного налогообложения

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения на доходы, капитал, и недопущении избегания и уклонения от налогов, сообщает пресс-служба отечественного Минфина.

Это произошло на первом заседании Российско-Эмиратского Финансового диалога министра финансов РФ Антона Силуанова с Госминистром финансов ОАЭ Мухаммедом бен Хади Аль-Хусэйни.

Силуанов назвал подписание соглашения важным событием. Сотрудники министерств финансов России и ОАЭ проделали большую работу, чтобы прописать условия сотрудничества, выгодные для всех сторон.

По мнению Силуанова, подписание соглашения позволит нарастить объем торговли, взаимных инвестиций и создаст благоприятную среду для функционирования бизнеса. В следующий раз заседание Российско-Эмиратского Финансового Диалога пройдет в РФ в 2026 году.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что соглашение о зоне свободной торговли с ОАЭ успешно согласовали с ЕАЭС. Документ подпишут уже в середине 2025 года.