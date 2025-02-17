Россия подпишет соглашение о зоне свободной торговли с ОАЭ в середине 2025 года

Мантуров: РФ и ОАЭ подпишут соглашение о зоне свободной торговли в 2025 году

Соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) успешно согласовали с государствами-членами ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Документ планируют подписать уже в середине 2025 года, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, сообщает РИА Новости .

Проводится ряд процедур внутри стран. К середине 2025 года можно будет перейти к подписанию договора.

В прошлом декабре глава Минэкономразвития России Максим Решетников говорил, что его ведомство надеется на заключения соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС, ОАЭ и Индонезией в 2025 году.

Ранее Россия и Объединенные Арабские Эмираты договорились о налоговой ставке в 10%. Документ могут подписать в первой половине 2025 года.