Россия и ОАЭ договорились о 10-процентной налоговой ставке

Минфин: Россия и ОАЭ договорились о налоговой ставке в 10%

Статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорятся о налоговой ставке в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщает РБК .

Он подчеркнул, что документ предварительно согласован, а его подписание состоится в первой половине текущего года. В ходе переговоров, в частности, обсуждались ставки налогов у источника по пассивным доходам. При этом переговоры затянулись из-за позиции Абу-Даби относительно предложенных Москвой условий.

«Когда (ОАЭ — ред.) выразили желание согласиться и подписать соглашение, все начало двигаться», — сказал Сазанов в интервью газете «Ведомости».

Он добавил, что подобные соглашения направлены на стимулирование притока иностранных инвестиций, при этом не допуская сокращения национальной налоговой базы.

Сегодня между РФ и ОАЭ действует редакция соглашения от 2011 года, в которой предусмотрены льготы исключительно для госучреждений, организаций с государственным участием и суверенных фондов.

Ранее стало известно, что Ереван и Москва договорились частично снизить долг Армении за счет оружия, которое республика оплатила и не получила.