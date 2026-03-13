Нужны волшебные слова: как бороться с принуждением оплаты по СБП

Магазины массово навязывают СБП ради банальной экономии на эквайринге: за оплату обычной картой банк забирает у бизнеса до 3%, а по СБП комиссия составляет менее 1%. Но юридически отказ принять пластиковую карту и требование платить исключительно по QR-коду — это грубейшее нарушение. О том, как в таком случае воспользоваться законным правом на оплату услуг или товаров банковской картой или наличными, сообщила РИАМО юрист Алена Сарафанова.

Статья 16.1 Закона «О защите прав потребителей» строго обязывает продавца предоставить клиенту выбор: наличные или безналичный расчет. При этом торговые точки с выручкой от 20 миллионов рублей в год законодательно обязаны принимать карты национальной системы «Мир».

«Розничная продажа — это публичный договор. Магазин не имеет права отказать вам в обслуживании только потому, что у вас не ловит мобильный интернет, кнопочный телефон или вы просто хотите получить свой законный банковский кэшбэк. Перекладывать на покупателя техническое обеспечение транзакции абсолютно незаконно», — сказала Сарафанова.

Если кассир заявляет, что терминал не работает и требует перевод через СБП, юрист советует смело писать жалобу в Роспотребнадзор. Есть и другие волшебные слова.

«За ограничение прав потребителя при выборе формы оплаты магазину грозит штраф по статье 14.8 КоАП РФ, после упоминания которого кассовая техника чудесным образом чинится», — объяснила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.