Новый цех металлообработки введут в эксплуатацию в Подмосковье в 2025 году

Застройщик — компания-производитель оборудования для углеобогатительной, горнодобывающей индустрии, химической промышленности и техники для самолетов — возводит производственный корпус, где будут выпускаться комплектующие детали для сборочных производств, нестандартные детали и детали со сложными фасонными поверхностями и точными размерами, сварные конструкции, узлы из листового и сортового металлопроката. Объем инвестиций в строительство нового производственного здания составит 300 млн рублей.

Работы стартовали в августе 2023 года. Сейчас ведутся работы по устройству вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций здания. Ввести объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года.

В здании площадью более 5,3 тыс. кв. м будут выпускать более 50 тонн продукции ежегодно. После ввода объекта в эксплуатацию в 2025 году будет создано 40 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», – сказал глава региона.