Новый рекорд: стоимость одного биткоина превысила 93 тысячи долларов

Биткоин снова установил рекорд по своей стоимости

Биткоин второй раз за короткий промежуток времени установил рекорд. Стоимость одной единицы криптовалюты превысила 93 тысячи долларов, сообщает РИА Новости .

Рекорд стоимости биткоина зафиксирован на площадке Binance. По состоянию на 18:45 мск стоимость одной единицы криптовалюты равнялась 92 169 долларам. Рост цены биткоина на тот момент составил +6,92%.

Однако на этом биткоин не остановился и продолжил расти. На момент публикации заметки его стоимость перевалила за 93 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что биткоин установил рекорд своей стоимости 12 ноября 2024 года. Тогда его цена поднялась до отметки 89 530 долларов.