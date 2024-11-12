Цена биткоина побила очередной рекорд

Стоимость первой криптовалюты — биткоина — достигла абсолютного рекорда, поднявшись до 89 530 долларов. Вершина была преодолена в ночь на 12 ноября, сообщает РБК .

Цена биткоина начала увеличиваться в момент, когда произошло открытие американского рынка. Около 17:30 она росла на 10%, регулярно перебивая прошлые рекорды.

Капитализация всех криптовалют за сутки увеличилась до 3 трлн долларов. Из них 1,75 трлн — у биткоина.

С начала 2024 года первая криптовалюта выросла в цене в 2 раза. Ее стоимость увеличилась на 30% только за последние 7 дней.

Цену в 82 тыс. долларов биткоин пробил 11 ноября примерно в 13:00. В тот же день в 22:00 он стоил уже 85 тыс. долларов.