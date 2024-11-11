Биткоин пробил отметку в 85 тыс долларов

сегодня в 21:59

Курс биткойна в понедельник достиг нового исторического максимума — 85 тыс. долларов, следует из данных биржи Binance.

Стоимость криптовалюты обновила рекорд пятый раз за сегодняшний день.

Биткоин показывает невероятный рост в 2024 году. Рост данного цифрового токена превышает доходность акций крупнейших корпораций и даже золота.

Почему растет биткоин и на каких отметках он может закрепиться после победы республиканца Дональда Трампа, читайте в материале РИАМО.