82 тысячи долларов: биткойн взлетел до исторического максимума

Стоимость биткойна снова поднялась до исторического максимума и превысила 82 000 долларов США. Прошлый рекорд был побит 10 ноября — тогда эта криптовалюта подорожала до более чем 81 тысячи долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки Binance.

По данным на 13:08 по московскому времени, цена биткойна росла на 3,49%, до 82 056 долларов. К 13:15 криптовалюта начала расти быстрее и достигла 82,081 тысячи долларов (+3,5%).

Ранее эксперты связывали рост биткойна с выборами президента США. Его курс начал расти 5 ноября — в день президентской гонки. Тогда цена криптовалюты достигала 68 тысяч долларов.

О том, что будет с биткойном после победы Дональда Трампа на выборах президента США, подробнее читайте в статье РИАМО.