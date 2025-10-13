Новый рекорд: фьючерсы на золото впервые превысили отметку в 4100 долларов

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре на площадке Comex достигли рекордной отметки, впервые преодолев уровень в 4100 долларов за тройскую унцию, сообщает Infox .

К 14:10 цена этого драгоценного металла увеличилась на 2,44%, составив 4098 долларов за тройскую унцию. Фьючерсы на серебро также демонстрируют рост — на 5,18% — до 49,7 долларов за унцию.

Как сообщает Financial Times, ключевой причиной подорожания золота является значительный приток капитала в золотые биржевые фонды (ETF). В сентябре совокупный объем инвестиций мировых трейдеров в ETF достиг 15,5 миллиардов долларов, что является вторым по величине значением за всю историю наблюдений. По данным Bloomberg, с начала 2025 года стоимость золота увеличилась более чем на 50%.

Большинство экспертов объясняют рост цен на золото нестабильностью на финансовых рынках, обусловленной глобальными экономическими кризисами и инфляционными рисками. В связи с этим инвесторы все чаще рассматривают золото как надежный актив, позволяющий уберечь их средства от колебаний рынка. Кроме того, наблюдается увеличение спроса на физическое золото, поскольку центральные банки многих государств продолжают увеличивать свои резервные запасы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.