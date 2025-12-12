Новый год в долг: россияне испытывают финансовый стресс, готовясь к празднику

Финансовый стресс при подготовке к новогодним праздникам испытывают больше половины опрошенных (52,1%): 23,7% оценивают его уровень как низкий, 22% — как средний и 6,4% говорят о высоком или очень высоком уровне стресса, рассказали РИАМО эксперты страхового брокера Mains, которые провели опрос с целью узнать, как как россияне относятся к планированию праздничного бюджета и покупке подарков.

Чуть больше трети (35,2%) участников опроса сообщили, что планируют потратить в этом году на подготовку к Новому году больше, чем годом ранее, примерно столько же (34,3%) тех, у кого бюджет останется на прежнем уровне. О сокращении новогоднего бюджета говорят 16,5% респондентов и еще 14% пока не считали, во что им обойдется праздник.

В этом году 22,7% респондентов планируют вовсе отказаться от новогодних трат. Остальные серьезно прорабатывают статьи экономии. Лидерами этого списка станут техника и электроника, об отказе покупать их заявили 30,5% опрошенных, на втором месте — экономия на поездках. Сократить расходы на развлечения и мероприятия планируют 15,7% респондентов, а на одежду и косметику — 11,5%. Меньше всего тех, кто готов экономить на подарках (8%) и на продуктах и праздничном столе (5,7%). Еще 30,1% сказали, что не будут экономить ни на чем.

Подавляющее большинство респондентов (94,9%) никогда не брали кредит, рассрочку или займы на подготовку новогодних праздников, но в этом году 10,7% из них рассматривают такой вариант. Еще 5,1% признались, что уже привлекли заемные средства.

77,9% участников опроса сказали, что не страхуют крупные покупки (смартфоны, технику, электронику и т. д.) перед праздниками: 50% не видят в этом смысла, а 22,9% пока только рассматривают возможность такой страховки. Всегда страхуют крупные покупки 4% опрошенных, иногда — 18,1%.

Почти три четверти (72,5%) опрошенных сталкивались с задержкой доставки онлайн-заказов в предновогодний период или с их пропажей: с 28% это происходило редко, с 23,2% — иногда и с 21,3% довольно часто. Тех, кому не приходилось попадать в подобную ситуацию, оказалось только 27,5%.

51,6% респондентов говорят, что для них было бы актуально страхование посылок и онлайн-заказов во время праздничного сезона (для 22,6% — только при невысокой цене), 40,4% не видят в этом смысла, а 8% заявили, что не заказывают подарки онлайн.