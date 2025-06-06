Новые предприятия Каширы начнут выпускать свою продукцию

В индустриальном парке «Кашира» 6 резидентов, 2 из них — «Смарт» и «Трейлер» строят свои объекты. С руководителями компаний встретился глава городского округа Михаил Шувалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Удобная логистика — совсем рядом пересечение трасс М4 и М6 и комфортные условия. В индустриальном парке «Кашира» рядом с деревней Корыстово вовсю кипит строительство. Газ, электричество и воду для новых резидентов уже провели, дорога между участками есть, осталось достроить свои объекты. И первыми возводить здания начали компании «Трейлер» — это производство автомобильных прицепов и фаркопов, и «Смарт» — изготовление нестандартных деталей и оборудования из углеродистой и нержавеющей стали под ключ по индивидуальным проектам.

«В прошлом году мы занимались всей необходимой документацией, выполняли земляные работы, залили фундамент. В феврале приступили к монтажу металлоконструкций. Сейчас обшиваем фасад панелями, планируем до зимы закрыть тепловой контур и уйти в отделку. Сдача в эксплуатацию в следующем году», — рассказал генеральный директор компании «Смарт» Юрий Сесоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.