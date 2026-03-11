«Нефтяная армада» плывет в Красное море

Огромная флотилия, состоящая из 25 супертанкеров, плывет к терминалу по распределению саудовской нефти в Красном море. Судна могут перевезти до 50 млн баррелей нефти одного сорта — Arab Light, сообщает РБК со ссылкой на материал Bloomberg.

Супертанкеры движутся в сторону порта Янба на берегу Красного моря. Они планируют взять на борт 50 млн баррелей нефти Саудовской Аравии.

Страна хочет использовать этот терминал, чтобы отчасти восстановить экспорт нефти, обходя перекрытый Ормузский пролив.

До этого саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, уменьшившая добычу, решила продавать нефть с помощью ряда редких тендеров. Подразумеваются три сорта — Arab Heavy, Arab Extra Light и Arab Light. Через порт Янбу можно поставлять только последний сорт.

Саудовская Аравия — основной поставщик сырой нефти через Ормузский пролив. По информации за первый квартал 2025 года, Эр-Рияд продавал 5,29 млн баррелей нефти в сутки.

Иран перекрыл движение кораблей через Ормузский пролив. Это произошло на фоне того, как Израиль и США атаковали страну 28 февраля. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается до сих пор.

