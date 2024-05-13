Нефтегазовые доходы в России выросли на 82,2%

В России нефтегазовые доходы составили 4 157 млрд рублей. Это на 82,2% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Показатели выросли из-за увеличения цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за 4 квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Поступление нефтегазовых доходов превысило базовый размер. Помимо этого, в последующие месяцы также будет устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.

Накопление дополнительных нефтегазовых доходов обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

Ранее независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов сообщал, что четырнадцатый пакет санкций может уменьшить прибыль российских компаний ТЭК, но точно не сократит объем нефти и газа из страны, продаваемый на мировом рынке.