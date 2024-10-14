Не решены ключевые проблемы, влияющие на ослабление рубля к юаню

На текущей неделе инвесторы ожидают снижение волатильности юаня с закреплением на текущих уровнях, чему могут способствовать ряд факторов, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, важное влияние на стабилизацию курса оказывает влияние возросших продаж юаней Банком России, а также увеличившаяся в конце прошлой недели активность экспортеров на валютных торгах.

«Но ситуация может измениться, так как не решенным остаются ключевые аспекта, влияющие на ослабление рубля к юаню, такие как сокращение продаж валютной выручки экспортерами, сохраняющиеся сложности с трансграничными транзакциями из-за вторичных санкций», — обращает внимание эксперт.

Как уточнил Тимошенко регулятор в лице Банка России не исключает на этом фоне ужесточение денежно-кредитной политики, давая сигналы рынку, а возможном дальнейшем росте ключевой ставки, чтобы снизить инфляционное давление, что может положительно повлиять на рубль, оказывая ему поддержку и снижая волатильность.

По прогнозу специалиста, торговый диапазон китайской валюты с 14 по 18 октября составит 13,30-13,70 рубля.