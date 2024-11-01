Россияне указали работодателям на простой и действенный способ мотивации к труду

Аналитики сервиса «Авито Работа» провели опрос среди семи тысяч россиян и выяснили, какие факторы мотивируют их на качественную работу больше всего. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

Лучшей мотивацией, по мнению 57% респондентов, является повышение ежемесячной заработной платы. На втором месте по популярности оказались премии и другие финансовые выплаты сверх ежемесячного заработка. Об этом рассказали 56% участников опроса. На третьем месте среди способов мотивировать сотрудника на хорошую работу оказалось продвижение и повышение в должности. Для 25% опрошенных оказалось важным иметь возможность развиваться в профессии, а не занимать одну и ту же должность долгие годы.

Похвала от руководства и дополнительные дни отпуска одинаково важны для 17% участников опроса соответственно. При этом 22% опрошенных отметили, что конструктивная критика помогает им развиваться и двигаться вперед. Также для них хорошей мотивацией является расширение зоны ответственности.

Среди ТОП-3 отраслей, в которых профессиональные вызовы в большей степени мотивируют работников на карьерные достижения, оказались: архитектура и дизайн — 49%, маркетинг, реклама и PR — 40%, а также сфера продажи и управления недвижимостью — 40%.

Россияне отметили, что позитивная коммуникация с руководством важна для общего ощущения комфорта. Так, 32% респондентов подчеркнули, что похвала от руководства придает им уверенности в собственных силах, особенно это важно для женщин, которые выбрали этот ответ чаще мужчин — 39% против 24%. Искренняя похвала имеет значение только для 29%, а 20% считают похвалу от руководителя приятной, но не решающей для самоощущения в профессии. При этом 8% россиян рассказали, что им в целом не важна реакция коллег на их работу — для них важнее самостоятельно видеть результаты своего труда.

Что касается критики от руководства по рабочим вопросам, то 45% россиян считают ее полезной, когда она конструктивна и обоснована. В то же время 16% респондентов, особенно молодые специалисты 18–24 лет (21%) и сотрудники старше 65 лет (19%), воспринимают критику позитивно во всех случаях — они считают, что из любого замечания можно извлечь что-то полезное для саморазвития. Еще 15% опрошенных не любят критику, но понимают ее необходимость для профессионального роста, а для 9% респондентов любая, даже конструктивная критика, приносит дискомфорт.