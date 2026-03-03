Названы сферы, где сохранится возможность работать удаленно

Удаленный и гибридный форматы работы в России не исчезнут, но рынок станет более сбалансированным. Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина считает, что удаленка сохранится в IT, создании контента и ряде сервисных направлений, сообщает Газета.ru .

По словам Ганькиной, дистанционная занятость останется там, где она экономически оправдана и не вредит бизнесу: в IT, создании контента, поддержке клиентов и бухгалтерии на аутсорсе. При этом в продажах, на производстве и на управленческих позициях, где важны личные коммуникации и скорость принятия решений, компании будут чаще возвращаться к офисному формату.

«Те, кто работает в офисе, естественным образом получат преимущество в коммуникации с руководством и в карьерных перспективах, и это объективная реальность», — отметила эксперт.

Она пояснила, что сотрудники на удаленке нередко работают больше по времени, однако страдает качество коммуникации и замедляются согласования. При выстроенных процессах и прозрачных KPI эффективность, напротив, может расти.

Ганькина считает, что проблема кроется не в формате, а в управленческих навыках: не все руководители умеют организовать дистанционную работу. Компании, наладившие систему целеполагания во время пандемии, не спешат возвращать персонал в офис.

Наиболее эффективной моделью эксперт назвала гибридный график. Для дефицитных специалистов возможны индивидуальные условия, тогда как для массовых позиций требования станут строже, но массовых увольнений из-за отказа работать в офисе не ожидается.

