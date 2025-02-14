Названы самые оплачиваемые сферы деятельности в промышленности России

Производство станков и промышленного оборудования показало впечатляющие результаты на рынке труда. По данным исследования сервиса «Авито Работа», которое есть в распоряжении РИАМО, в этом сегменте зафиксирован самый высокий рост зарплаты — на 66% по сравнению с 2024 годом.

Сравнительный анализ зарплатных предложений в различных промышленных секторах за период с января 2024-го по январь 2025 года выявил абсолютного лидера. Работодатели, занятые в производстве промышленного оборудования, предлагают наиболее привлекательные условия: при стандартном графике работы средняя зарплата достигла отметки в 118 433 рубля к началу 2025 года. Это на 66% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Анализ рынка труда в начале 2025 года показал, что зарплата растет в различных промышленных секторах. Лидирующую позицию заняла сфера транспортного машиностроения, где работникам со стандартным графиком предлагали около 101 тысячи рублей ежемесячно, что на треть превысило прошлогодние показатели.

Значительное повышение доходов коснулось не только производства оборудования и станков — позитивная динамика наблюдалась во многих отраслях. Особенно выделился сектор добывающей промышленности, где зарплатные предложения для новых специалистов достигли почти 88 тысяч рублей в месяц, продемонстрировав рост на 29% по сравнению с предыдущим годом.

Еще более впечатляющую динамику показывает продовольственный сектор — по состоянию на первый месяц года зарплатные ожидания достигли отметки в 70,6 тысячи рублей, превысив прошлогодний уровень на 40%.