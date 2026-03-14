Названы регионы РФ с самым высоким спросом на наличные

Северный Кавказ лидирует в топе регионов РФ с самым высоким спросом на наличные

Самый большой спрос на наличные деньги среди всех регионов страны отмечается на Северном Кавказе. Так, в частности, в Чечне на одного жителя в месяц приходится около 22 тыс. рублей, далее идут Ингушетия (примерно 14,5 тыс.) и Дагестан (12,2 тыс.), сообщает РИА Новости .

Данные получены по итогам анализа чистого спроса на наличные в четвертом квартале прошлого года.

Еще в топ-5 вошли Карачаево-Черкесия и Северная Осетия. В этих регионах в среднем жители обналичивают ежемесячно 8,9 и 8,7 тыс. рублей соответственно.

Также исследование показало три субъекта, где жители больше вносят наличных на счета, чем снимают. Самый большой показатель в Магаданской области, на карте одного россиянина в месяц сохраняется около 5 тыс. рублей. Далее идут Ленинградская область (1,6 тыс.) и Адыгея (примерно 500 руб.).

