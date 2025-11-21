Названа бытовая техника, цены на которую не вырастут до апреля 2026 года

Осенью 2025 года цены на бытовые сплит-системы относительно лета этого года снизились ориентировочно на 10% в зависимости от бренда и моделей. Скорее всего, цены сохранятся на таком уровне в течение 1 квартала 2026 года, сообщила РИАМО директор по маркетингу ГК «АЯК» Анна Гапонова.

Причин для снижения стоимости несколько, отметила она. Во-первых, осень и зима — традиционное время для сезонных скидок на климатическое оборудование. Во-вторых, по итогам 2025 года объем продаж сплит-систем в России, по прогнозам, снизится на 20% по сравнению с 2024 годом, что приведет к излишкам товара на рынке.

Импорт техники значительно превысил спрос в этом году, подчеркнула эксперт.

«Сейчас цены на рынке минимальны и сохранятся на таком уровне лишь до начала сезона продаж 2026 года, который в нашем сегменте рынка приходится на период с апреля по август с учетом южных регионов страны», — спрогнозировала Гапонова.

