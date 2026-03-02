Названа реальная стоимость букета цветов на 8 Марта

Эксперт Уфимцев: розы и тюльпаны к 8 Марта подорожают на 20-40%

Март традиционно бьет по кошельку россиян ростом цен на цветы, и грядущий праздник не станет исключением. Цифры неутешительные: импортные розы и хризантемы могут подорожать на 20–40% из-за логистики, а отечественные тюльпаны и ирисы прибавят в цене до четверти от прошлогодней стоимости, сообщил РИАМО сооснователь платформы выгодных покупок Pikadil.ru Павел Уфимцев.

Сколько будут стоить цветы на 8 Марта в 2026 году

В преддверии Международного женского дня традиционно проанализировали данные поисковых запросов, переходов по предложениям и обсуждения пользователей на платформе Pikadil.ru, чтобы понять – как изменились цены на цветы в этом сезоне, рассказал эксперт.

«Классические праздничные цветы заметно прибавили в цене. По сравнению с прошлым годом розы и тюльпаны подорожали на 20–40%. Сильнее всего рост ударил по импортным позициям — розам и хризантемам из основных стран-поставщиков. Это связано с увеличением логистических затрат и традиционным сезонным ажиотажем», — объяснил Уфимцев.

По его словам, цены на местные тюльпаны и ирисы выросли более сдержанно — от 10 до 25%, однако они тоже демонстрируют устойчивый рост.

Отдельный сегмент — готовые подарочные композиции с упаковкой, открытками или сладостями. Здесь срабатывает двойной эффект: подорожание самой цветочной основы плюс сервисные наценки за сборку и декор, что делает итоговый чек еще выше, добавил Уфимцев.

Как сэкономить на букетах к 8 Марта

Несмотря на рост цен, покупатели находят способы оптимизировать бюджет. Как показал анализ Pikadil.ru, те, кто начинает мониторить предложения заранее и сравнивает цены в разных каналах (онлайн-платформы, акции салонов, предзаказы), тратят меньше.

«Наибольшая экономия доступна при оформлении заказа за несколько дней до праздника или при использовании ранних праздничных акций. Те же, кто откладывает покупку «на последний момент» и приобретает букеты в обычной рознице, переплачивают существенно больше», — заключил эксперт.

