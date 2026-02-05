Назван средний срок выплаты автокредита в Челябинской области

В 2025 году в России зафиксирован рост среднего срока погашения автомобильных кредитов: с 5,2 года он увеличился до 5,8. По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Челябинской области этот показатель оказался еще выше, сообщает kursdela.biz .

В Челябинской области средняя продолжительность автокредита по состоянию на декабрь 2025 года увеличилась до 6,03 года, что на 13,1% больше, чем в декабре 2024 года (5,33 года). Область занимает 12-е место среди 30 регионов с наибольшим объемом выдачи автокредитов, разделяя позицию с Удмуртией (11-е место).

Наиболее длительные сроки автокредитования в декабре наблюдались в Краснодарском крае, где средний срок составил 6,35 года (прирост 11,9%). Самые короткие автокредиты оформлялись в Москве, однако и там средний срок превысил отметку в 5 лет, достигнув 5,08 года (+13,2%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал данную тенденцию с тем, что до 2025 года наблюдалось снижение сроков кредитования параллельно с уменьшением объемов выдачи и среднего размера кредита. Впоследствии ситуация стабилизировалась, но банки, тем не менее, проявляют осторожность при выдаче займов.

