Назван самый подорожавший за год в России крепкий алкоголь

Сервис мониторинга цен «Ценозавр»: за год водка подорожала более чем на 16%

Цены на крепкий алкоголь выросли за год: менее всего подорожало виски (5,6%), наибольший прирост стоимости показала водка (16,3%), сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Стоимость крепкого алкоголя была проанализирован в торговых сетях российских городов. С октября 2024 года цены на крепкий алкоголь показали следующий рост (в скобках указаны средние цены в октябре 2025 года):

водка (0,5 л): +16,3% (612,8);

коньяк (0,5 л): +14,2% (1431,3);

виски (0,5 л): +5,6% (1049,3);

ром (0,5 л): +11,8% (946,2).

«К Новому году цены на крепкий алкоголь в России могут продолжить расти, но сильного подорожания ждать не стоит. Прежде всего из-за сезонного спроса могут вырасти цены на водку, коньяк и виски», — прокомментировали специалисты «Ценозавра».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.