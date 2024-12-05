Наступила новая угольная эра, объявил Сечин

сегодня в 11:46

Глава госкомпании «Роснефть» на Веронском Евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) заявил о начале «новой угольной эры». По словам топ-менеджера, она наступила благодаря высокой энергоэффективности инвестиций в ископаемые ресурсы, сообщает «Царьград» .

«Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры», — сказал Сечин.

В качестве примера глава «Роснефти» привел компанию «Гленкор», получившую половину операционного дохода от своего угольного бизнеса в течение последних 2 лет.

Для энергоперехода нужна перестройка реальной, а не виртуальной экономики, добавил руководитель «Роснефти».

По словам Сечина, сегодня мировым лидером по возобновляемой генерации является Китай. В силу ряда причин, в том числе благодаря высоким ценам на возобновляемые источники энергии, Поднебесная одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей, подчеркнул глава российской госкомпании.