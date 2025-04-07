Нарушение торговли и рост цен: названы потенциальные риски от пошлин Трампа

Ситуация вокруг беспрецедентных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, усугубится, так как мировая экономика нуждается в стабильности и предсказуемости, а подобные протекционистские шаги подрывают эти основы, сообщил РИАМО политолог, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков.

«Отвечая на вопрос, станет ли ситуация хуже, я считаю, что да, станет. Введение таких масштабных и односторонних тарифов неизбежно приведет к негативным последствиям. Нарушение устоявшихся торговых связей, рост цен, снижение инвестиционной активности и усиление геополитической напряженности — вот лишь некоторые из потенциальных рисков. Мировая экономика нуждается в стабильности и предсказуемости, а подобные протекционистские шаги подрывают эти основы», — сказал Косоруков.

Он добавил, что вступление в силу 10% тарифа на импорт в США, инициированного Трампом, безусловно, является тревожным сигналом для мировой экономики. Описанные The Guardian 48 часов хаоса на таможнях США лишь подтверждают опасения относительно дестабилизирующего эффекта подобных мер.

«Расширение пошлин до 20% на товары из 57 крупных торговых партнеров, включая Евросоюз, представляет собой серьезный удар по международной торговле. Это не просто увеличит стоимость товаров для американских потребителей, что неизбежно приведет к росту инфляции внутри страны. Это также создаст значительные проблемы для экспортеров из этих стран, снижая их конкурентоспособность на американском рынке и потенциально ведя к сокращению производства и рабочих мест», — объяснил политолог.

Косоруков отметил, что с точки зрения России, хотя прямой эффект может быть менее значительным в силу текущего уровня торговых отношений с США, нельзя игнорировать опосредованные последствия.

«Глобальное замедление торговли, вызванное протекционистскими мерами, негативно скажется на мировом спросе и ценах на сырьевые товары, что может затронуть и российскую экономику. Кроме того, действия США могут спровоцировать ответные меры со стороны других стран, что приведет к эскалации торговых войн и дальнейшей дестабилизации международной экономической системы», — заключил эксперт.