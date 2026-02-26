Налоговые органы Подмосковья увеличили сборы на 15% в 2025 году

Налоговые органы Московской области подвели итоги работы за 2025 год и зафиксировали рост поступлений во все уровни бюджетной системы. В консолидированный бюджет РФ мобилизовано более 2 трлн рублей, что на 15% выше показателя 2024 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Расширенное заседание коллегии УФНС России по Московской области прошло 25 февраля. Руководитель управления Екатерина Макарова сообщила, что в 2025 году в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано более 2 трлн рублей — на 278 млрд рублей больше, чем годом ранее. В федеральный бюджет поступило 892 млрд рублей с ростом на 28%, а в консолидированный бюджет Подмосковья — почти 1,4 трлн рублей, что на 10% превышает показатель 2024 года. Доходы внебюджетных фондов составили 943 млрд рублей, увеличившись почти на 21%.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.