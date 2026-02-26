Налоговики начнут штрафовать компании за найм самозанятых в 2026 году

Директор департамента юридического сопровождения и контроля кадровой компании «Адвирос» Иван Бердинских рассказал, что налоговые органы выявляют случаи, когда самозанятость фактически подменяет трудовые отношения.

Внимание могут привлечь компании, сотрудничающие более чем с 35 самозанятыми, если свыше 75% их дохода приходится на одного заказчика. Такие организации вызывают на региональные зарплатные комиссии, также возможны внеплановые проверки ФНС и Государственной инспекции труда.

«Основным риском для компаний, работающих с самозанятыми, является переквалификация самозанятого в работника. Это может произойти, если фактические условия работы напоминают трудовые отношения», — пояснил Бердинских.

По его словам, признаками нарушений могут стать постоянный график, выполнение заданий по указанию работодателя, использование оборудования компании или превышение годового лимита дохода в 2,4 млн рублей.

При выявлении нарушений бизнесу придется уплатить НДФЛ, страховые взносы, а также штрафы и дополнительные начисления.

«Самозанятым стоит проверять условия работы, чтобы они не напоминали условия постоянных сотрудников», — добавил эксперт.

Режим налога на профессиональный доход действует в России как эксперимент до конца 2028 года. В 2026 году зарегистрировано более 15,1 млн самозанятых, за 2025 год их число выросло более чем на 24%.

