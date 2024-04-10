Налоговая не стала банкротить генподрядчика космодрома Восточный

Управление Налоговой службы по Татарстану заключило мировое соглашение с ПСО «Казань». В рамках соглашения компания должна выплатить 5 млрд рублей долга по налогам в течение 12 месяцев, сообщает «Коммерсант».

Данное соглашение было заключено в рамках дела о банкротстве производственно-строительного объединения. Компания выступает генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный.

Теперь ПСО «Казань» должно выплачивать определенную сумму для погашения долга, а также проценты за использование оставшейся суммы по ставке рефинансирования Центробанка в размере 16% годовых.

В залог УФНС переданы имущества двух предприятий — занимающегося выпуском резинотехнических изделий АО «Кварт» из Казани и производителя холодильного оборудования ЗАО «Ариада» из Марий Эла.