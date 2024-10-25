Набиуллина назвала главных виновников инфляции в России

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ЦБ не видит в настоящее время признаков замедления инфляции. В сентябре темпы роста цен опять увеличились, причем в значительной степени — в устойчивой части. Сильным проинфляционным фактором стало в том числе повышение тарифов ЖКХ, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, инфляционные ожидания населения достигли максимальных величин за 2025 год. Ценовые ожидания бизнеса тоже выросли, особенно это касается организаций розничной торговли.

«В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах (он составляет 4,6%), это окажет заметное влияние на инфляцию», — подчеркнула Набиуллина.

Сильным проинфляционным фактором стало повышение тарифов ЖКХ и железнодорожных перевозок значительно большими темпами чем 4%, отметила глава ЦБ.