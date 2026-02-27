На Ставрополье намерены развивать машиностроение вместе с Беларусью

сегодня в 17:57

Губернатор Ставрополья заявил о партнерстве с Беларусью в области машиностроения

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о договоренностях с белорусскими партнерами для развития машиностроения в регионе. По его словам, сотрудничество поможет Ставрополью стать крупным отраслевым центром, сообщает «Победа 26» .

Планами расширения промышленного сотрудничества глава региона поделился 27 февраля на открытом диалоге в Национальном центре «Россия» в Москве.

В Ставрополе для производства узлов и комплектующих белорусской компании выделили участок площадью 8 га. В Шпаковском округе создали площадку под сервисный центр Минского тракторного завода. Взаимодействие с партнерами курируют профильные министерства региона.

«Мы достигли важных договоренностей с белорусскими партнерами. Ставрополье стремится стать крупным машиностроительным комплексом России», — сказал Владимиров.

Ранее губернатор заявлял о планах увеличить объем переработки сельхозпродукции в регионе к 2036 году.

