На Петербургской бирже объяснили, почему в РФ подскочили цены на бензин

Сезонное увеличение потребления бензина и дизельного топлива, плановые и неожиданные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) спровоцировали трудности с подвозом топлива по железной дороге. Также увеличилась стоимость топлива в опте летом и осенью, рассказал РИА Новости старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.

В октябре произошел сезонный откат цен. Они опустились до весенних уровней.

По словам Карпова, у рынка нефтепродуктов есть сезонность. Каждое лето россияне покупают больше топлива на АЗС. Так, дизельное топливо приобретают из-за промышленной активности, сельского хозяйства. Бензин покупают, поскольку люди летом больше ездят.

Еще летом проходят запланированные ремонты на НПЗ. В зимнее время года их проводить нельзя из-за технологических особенностей. Следовательно, уменьшается производство. В 2025 году было немало внеплановых ремонтов. В связи с этим дольше исполнялись некоторые обязательства по доставке груза по железной дороге.

«Эти факторы в совокупности дали дополнительную нагрузку на поставки топлива на внутренний рынок», — добавил Карпов.

