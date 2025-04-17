На машиностроительном заводе Орехово-Зуева установили новое оборудование

В Орехово-Зуеве машиностроительный завод «Тонар» продолжает программу модернизации производства. На предприятии установлены две координатно-измерительные машины (КИМ). Техника обеспечивает высокоточные измерения геометрических параметров деталей и узлов, как производимых, так и закупаемых. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Машины позволяют измерить симметричность, соосность, позиционные допуски деталей. Новое оборудование позволит еще более эффективно контролировать качество выпускаемой продукции и поддерживать высокие стандарты производства», — отметили в МЗ «Тонар».

Первая КИМ предназначена для измерения корпусных деталей мостов и коробок шарнирно-сочлененных самосвалов. Вторая КИМ — для измерения шестерен, которые используются в производстве мостов и раздаточных коробок для шарнирно-сочлененных самосвалов, а также АКП.

Машиностроительный завод «Тонар» регулярно получает господдержку по программам импортозамещения. Так, фонд развития промышленности РФ выделил льготный займ на приобретение оборудования. Кроме того, по программе «Земля за 1 рубль» в деревне Губино Орехово-Зуевского округа предприятие получило несколько участков для расширения производства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.