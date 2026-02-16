На маркетплейсах могут ввести идентификацию по биометрии

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что маркетплейсы и участники рынка обсуждают возможность введения идентификации по биометрии. Сегодня легко понять, кто является продавцом, пора принимать меры и для покупателей, сообщает ТАСС .

«В том числе (пора — ред.) внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью, товаров „18+“» — считает Григоренко.

Правительство предлагает в качестве идентификатора использовать Единую биометрическую систему. Покупателя смогут удаленно идентифицировать через отпечаток пальца или изображение лица.

В том числе идет работа над корректировкой ценообразования. Речь идет о колебании стоимости товара в зависимости от банка, который выбран для оплаты.

«Это отдельный вопрос, который сейчас у нас находится в стадии согласования как с банками, так и с цифровыми платформами, так и с продавцами с тем, чтобы здесь были единые правила, понятные и банкам, и цифровым платформам, и продавцам», — добавил Григоренко.

По его словам, первостепенная задача — аккуратно отрегулировать правила, чтобы офлайн-торговля не пострадала. При этом нужно, чтобы развивался и онлайн-рынок.

