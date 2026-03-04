МОТ: 300 млн работающих в мире живут менее чем на 3 доллара в день

Около 300 млн человек в мире имеют работу, но живут менее чем на 3 доллара в день. Еще 2,1 млрд заняты неофициально и лишены социальных гарантий, сообщает RuNews24.ru .

По данным Международной организации труда (МОТ), занятость больше не гарантирует выход из бедности. Миллионы людей работают, но их доходов хватает лишь на базовые потребности. Еще 2,1 млрд человек трудятся без официального оформления — без больничных, отпусков и пенсионных прав.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович пояснил, что проблема заключается не в отсутствии рабочих мест, а в их низком качестве.

«Это свидетельствует о глубинном кризисе не столько количества, сколько качества рабочих мест», — отметил он.

В России феномен «работающих бедных» также сохраняется. По данным Росстата, значительную часть малоимущих составляют трудоустроенные граждане. Причины — неформальная занятость и низкая производительность труда, что ведет к низким зарплатам.

Государство повышает минимальный размер оплаты труда, модернизирует службы занятости, развивает переобучение и поддерживает семьи с детьми. Однако, подчеркнул эксперт, в условиях быстрых изменений на рынке труда ключевыми становятся гибкие навыки, готовность к переобучению и финансовая подушка безопасности. По его словам, ни одно государство не способно гарантировать пожизненную занятость в одной профессии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.