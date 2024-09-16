Моспром увеличивает производство изделий для безопасности и контроля

При поддержке города промышленные предприятия Москвы наращивают производственные мощности и выпускают на рынок современную высокотехнологичную продукцию для различных сфер, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компании изготавливают широкий спектр устройств для обеспечения безопасности.

«Более 4,2 тыс. предприятий в столице производят изделия самого разного назначения: от продуктов питания и одежды, до космического оборудования и высокоточных станков. Промышленники Москвы обладают высокими компетенциями в изготовлении товаров народного потребления и делают ставку на развитие инновационных производств. Так, сегодня каждое третье предприятие в столице — высокотехнологичное, а в сфере R&D трудятся 300 тыс. горожан, — поделился Гарбузов.

«Промприбор-Р» и газоанализаторы

Производитель газоанализаторов для контроля воздуха рабочих зон опасных производственных объектов «Промприбор-Р» по итогам первого полугодия 2024 года нарастил выпуск устройств контроля на 82% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Гендиректор компании Иван Лебедев добавил, что организация активно расширяет товарную линейку.

«Весной этого года линейку пополнил еще одно изделие — индивидуальный сверхкомпактный взрывозащищенный газоанализатор „АЛЬФА-1“, который сейчас находится в финальной стадии тестирования. Также весной мы презентовали датчик Д4 в сверхзащищенном арктическом исполнении, применение которого возможно при экстремально низких температурных условиях», — сказал он.

«ВИПАКС» и камеры с ИИ-аналитикой

Столичный разработчик систем интеллектуального видеонаблюдения «ВИПАКС» представил камеру со встроенной ИИ-аналитикой. Помимо стандартных функций видеонаблюдения, она способна детектировать огонь и дым. На сегодняшний день у компании более 50 модулей аналитики, которые планируется внедрять в «умную» камеру.

«Спецкабель» заменил европейские аналоги

Помимо этого, столичные производители выпускают компоненты для работы спецоборудования.

Завод со статусом промышленного комплекса «Спецкабель» разработал радиостойкие кабели для систем видеонаблюдения АЭС. Изделия работают в зоне атомного реактора и помогают поддерживать работоспособность промышленной телесистемы АЭС, которая предупреждает аварийные ситуации. Компонент замещает на российском рынке европейские аналоги.

«Это наш первый опыт разработки кабеля для эксплуатации в зонах с возможным проникновением радиации. Каждая новая конструкция отвечает специфическим требованиям заказчиков, обеспечивает безопасность и по-своему уникальна. Сегодняшний рост производственных мощностей и научной базы предприятия во многом стал возможен благодаря содействию московских властей», — прокомментировал вице-президент предприятия Сергей Лобанов.

Столица присвоила заводу специальный статус в 2021 году, благодаря чему он может ежегодно экономить около четырех миллионов рублей и направлять их на собственное развитие.