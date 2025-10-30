Мособлдума поменяла порядок предоставления субсидий от округов в бюджет региона

В ходе 121-го заседания Мособлдумы принят закон, меняющий условия предоставления субсидий из бюджетов муниципальных образований в бюджет Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов уточнил, что речь идет о случаях, когда муниципальные образования предоставляют часть своих средств в бюджет региона.

«Принятым законом с 1 января 2026 года мы устанавливаем новые условия перечисления таких субсидий. Изменение направлено на оптимизацию межбюджетных отношений, а также на сохранение устойчивости муниципальных финансов, обеспечивая более гибкий подход к предоставлению субсидий», — сказал Ефимов в ходе заседания.

Он уточнил, что размер таких субсидий будет снижаться до 30% от профицита, если они превышают 70% от расчетного профицита бюджета муниципалитета.

Кроме того, муниципалитет может быть освобожден от субсидий, если выполнены сразу два условия: размер субсидии превышает 70% профицита, объем муниципального долга по итогам года превышает 25% от собственных доходов местного бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес проект бюджета на 2026–2028 годы в Московскую областную думу. Как отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, новый бюджет — бюджет роста и возможностей, которые получится реализовать, улучшая потенциал региона даже в условиях введения санкций.

