Мособлдума окончательно приняла бюджет на 2025–2027 годы

В Мособлдуме в целом приняли бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает корреспондент РИАМО

«Работа над документом велась больше месяца. Нам было важно правильно расставить приоритеты в главном финансовом документе. Он поступил в думу 25 октября, а 7 ноября состоялись публичные слушания, где представители общественности и жители региона высказали свои предложения», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, бюджет на 2025 год сохранил социально ориентированный подход.

«Особое внимание будет уделено поддержке многодетных семей, пенсионеров и, конечно, участников СВО и их родных. Продолжим модернизацию образовательных учреждений и развитие сферы здравоохранения», — отметил Брынцалов.

Доходы составят более 1,2 трлн рублей, объем расходов — более 1,25 трлн рублей.

В ходе третьего чтения принято более 70 поправок от комитетов и депутатов. В итоговом документе также нашли отражение собранные депутатами наказы от жителей. В основном речь идет о строительстве социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник, а также о благоустройстве территорий.

Расходы по основным госпрограммам в 2025 году составят порядка 164 млрд рублей на социальную защиту, свыше 142 млрд рублей — на строительство соцобъектов, порядка 180 млрд рублей — на здравоохранение и более 194 млрд рублей — на образование.

Проект трехлетнего бюджета Подмосковья был внесен губернатором региона Андреем Воробьевым.

Губернатор ранее на съезде министров экономики субъектов РФ также заявлял о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.